Portugal vence na Rússia e abre boas perspetivas para Mundial de râguebi

A seleção portuguesa de râguebi venceu este sábado a Rússia por 49-26, em Novgorod, em encontro da quinta jornada do Europe Championship, cujo resultado abre aos ‘Lobos’ boas perspetivas de qualificação direta para o Mundial de França 2023.

Portugal terminou, desta forma, a primeira volta do apuramento no segundo lugar, com 14 pontos, a nove do campeão europeu de 2021, a Geórgia, mas com mais cinco pontos do que o terceiro classificado, a Roménia, a quem falta disputar um jogo, frente aos Países Baixos.

Caso os romenos vençam esse desafio, em 14 de novembro, com ponto de bónus ofensivo, igualam a pontuação de Portugal, mas têm vantagem no confronto direto, uma vez que venceram em Lisboa por 28-27.

Mas o apuramento europeu para o Mundial2023 resulta do agregado de resultados do Europe Championship 2021 e 2022, que qualifica diretamente os dois primeiros classificados, enquanto o terceiro terá de disputar um torneio de repescagem mundial com seleções de outros continentes.