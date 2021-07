Mark Cavendish vence sexta etapa da Volta a França

O britânico Mark Cavendish venceu a sexta etapa da Volta a França, esta sexta-feira, e ficou a dois triunfos de igualar o recorde absoluto da lenda belga Eddy Merckx, que no seu tempo ganhou 34 etapas.

O ciclista da Deceuninck-QuickStep conquistou a sua segunda vitória da presente edição do Tour, a 32.ª na carreira, ao "sprint". Bateu o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e o francês Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), segundo e terceiro classificados, respetivamente, da tirada, que fez a ligação entre Tours e Châteauroux em 160,6 quilómetros.

A classificação geral individual continua a ser liderada pelo holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), que terminou a etapa com o mesmo tempo do vencedor. Assim como o esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), segundo classificado a oito segundos do camisola amarela, e o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), terceiro a 30.

Rúben Guerreiro (EF Education-Nippo), que chegou à meta em 100.º mas com o pelotão, é o melhor português da geral, em 31.º, a 4m47s de Van der Poel. Rui Costa (UAE Team Emirates), 155.º na tirada, a 1m51s do vencedor, está no 94.º lugar da geral, a 16m32s do líder.

A sétima etapa realiza-se na sexta-feira. O pelotão terá de percorrer 249,1 quilómetros entre Vierzon e Le Creusot, num percurso com um prémio de montanha de segunda categoria, dois de terceira e dois de quarta.