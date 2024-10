Taça de Portugal. Lusitânia tomba líder da II Liga e completa lote de 32 apurados

O Lusitânia dos Açores, da Liga 3, é a última equipa apurada para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de vencer no terreno do Penafiel, líder da II Liga, por 3-2, após prolongamento, esta segunda-feira.

Os insulares adiantaram-se logo aos dois minutos, por intermédio de Celso Sidney, contudo, Hélder Suker empatou aos 11. Três minutos depois, o Lusitânia voltou a colocar-se em vantagem, com uma grande penalidade convertida com sucesso por Pedro do Rio. Porém, ao minuto 58, Zé Leite restabeleceu a igualdade e forçou o tempo extra.

Quando só faltavam seis minutos para o prolongamento terminar, o Lusitânia beneficiou de novo penálti, que Nicolas Souza não desperdiçou.

O Lusitânia dos Açores, que milita na Liga 3, junta-se ao lote de 32 apurados para a quarta eliminatória. São os restantes:

FC Porto, Sporting, Rio Ave, Gil Vicente, Santa Clara, Casa Pia, Moreirense, Vitória de Guimarães, SC Braga, Estrela da Amadora, Benfica, Farense, Famalicão, Arouca e AVS, da I Liga; União de Leiria, Alverca, Leixões e Desportivo de Chaves, da II Liga; Oliveira do Hospital, Amarante, São João de Ver, SC Covilhã e Varzim, da Liga 3; e Tirsense, Brito, Rebordosa, Vila Real, Cinfães, Lusitano de Évora e O Elvas, do Campeonato de Portugal.

O sorteio está marcado para quarta-feira, às 12h00.