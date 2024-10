"Se há gente que acredita é a da Póvoa". Poveiros esperançosos, mas com a cabeça no campeonato

Final de domingo de festa na Póvoa de Varzim. Os Lobos do Mar eliminaram o Boavista na terceira eliminatória da Taça de Portugal e a noite foi de festa para o histórico emblema, que joga na Liga 3.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente dos poveiros, Ricardo Nunes, não esconde a felicidade do balneário, mas assume que a Taça vai agora "ficar de lado".

"Os jogadores estavam super felizes, mas agora temos de mudar o chip, porque a nossa prioridade é o campeonato. Só passámos mais uma eliminatória. Agora a Taça fica de lado e vamos concentrar-nos no próximo jogo que, para mim, é o mais importante da época, a receção ao São João de Ver", assume.

O antigo guarda-redes regozija-se com o facto de o Estádio do Varzim Sport Club ter estado cheio, ainda que realce que a turma da Póvoa esteja habituada a ser das equipas com mais assistências em casa na Liga 3.

"Agora, vamos ver quem nos calha"

Sobre a quarta eliminatória da Taça de Portugal, Ricardo Nunes não faz previsões, mas tem como dado adquirido que o símbolo varzinista vai ser dignificado.

"Jogo a jogo, eliminatória a eliminatória e não fazer muitas previsões. Uma certeza temos: seja quem for, vamos entrar em campo para defender os nossos valores e a nossa mística. Num jogo de Taça tudo é possível e agora vamos ver quem nos calha", garante o presidente alvinegro.

Ricardo Nunes começou para o futebol e despediu-se no Varzim. Poveiro de gema, tem noção do que passa pela cabeça dos que marcaram presença na partida de domingo.

"Se há gente que acredita é a da Póvoa. É gente de muito sacrifício, de muita vontade, crer e coragem. Estão sempre presentes, independentemente das muitas tempestades que o clube tem atravessado", reconhece.

Agora, como diz o presidente dos poveiro, é esperar pelo sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que está agendado para esta quarta-feira, às 12h00.