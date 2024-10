Fundo de Singapura em negociações para comprar SAD do Boavista

Um fundo de investimento de Singapura está em negociações com Gérard López para a compra dos 67% que o empresário detém da SAD do Boavista.

A confirmação foi dada por Alan Borges, investidor brasileiro sediado no Porto, que garantiu ao jornal "O Jogo" e "Record" ser "o braço direito do fundo de Singapura" e que está "em negociações diretas com Gérard López".

Gérard López já assumiu a vontade de vender a sua parte maioritária da SAD axadrezada. O clube atravessa um difícil momento financeiro, já teve ordenados em atraso e não consegue inscrever jogadores há quatro janelas de transferências consecutivas devido a um castigo da FIFA, o que reduz a maior parte do plantel a jogadores promovidos das camadas jovens.

Alan Borges explica que a sua empresa tem "atraído investidores de Singapura para Portugal". O fundo, que não pode revelar o nome por existir "umn contrato de confidencialidade", estará interessado pela "pela história e tradição do Boavista".

"As conversas avançaram há quatro semanas, houve um acordo num preço, as negociações caminham para chegarem a bom porto. Vamos falar com um representante do Gérard López aqui em Portugal e, consoante, o que aconteça, sentaremos à mesa já fora de Portugal", diz Alan Borges ao "O Jogo".

O investidor brasileiro, cuja empresa está sediada na Avenida da Boavista, no Porto, acrescenta que "víamos um Boavista desacreditado e agora há um investidor muito interessado, que pode solucionar o presente atribulado".

"Para mim será uma satisfação enorme concluir este negócio, é uma forma de tentar retribuir o que Portugal fez por mim nestes 29 anos", diz. "No cenário difícil em que se encontra o Boavista conseguimos ver a melhor solução a nível financeiro, pois comprando o passivo não se paga IVA", conclui.

O Boavista está no 14.º lugar da I Liga com 6 pontos somados.