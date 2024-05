Luís Freire: “Temos 11 jogos seguidos sem perder. Como treinador, diria que este foi o nosso melhor trabalho”

O treinador do Rio Ave espera um Benfica "moralizado" para o duelo desta sexta-feira, em Vila do Conde, da jornada final da I Liga de futebol, mas prometeu uma equipa empenhada para "acabar bem o campeonato".

“Espero um Benfica com uma grande equipa e muitos bons jogadores, orientado por um treinador de qualidade, que foi campeão a época passada e vai ser segundo classificado esta temporada. Será um jogo complicado frente a um adversário que vem moralizado com a vitória por 5-0 [frente ao Arouca] na jornada passada”, analisou Luís Freire.

O técnico dos vila-condenses reconheceu que será um ”jogo diferente” para a duas equipas, por ser de final de época, e ambos os conjuntos já não terem grandes objetivos a atingir, mas traçou metas para o seu grupo.

“Temos 11 jogos seguidos sem perder, e queremos acabar bem o campeonato, mantendo a invencibilidade. É um momento para desfrutar e mostrar a qualidade dos nossos jogadores. É um bom desafio para acabar época, mas temos de nos superar”, disse Luís Freire.

O treinador quer, por isso, neste duelo com as ‘águias’, que a sua equipa se apresente com “humildade, trabalho e resiliência” e mostrar os argumentos que lhe permitiu superar uma época com várias contrariedades.

“Como treinador, diria que este foi o melhor trabalho de sempre. Foi uma época recheada de dificuldades, em que perdemos muitos jogadores em comparação com o ano passado, não pudemos ter reforços até meio da época, e, depois, tivemos de reconstruir o plantel e ainda tivemos alguns problemas salariais. Ainda assim, só temos uma derrota na segunda volta. É uma prestação fantástica”, completou.

Luís Freire lembrou que o Rio Ave se tem dado bem nos jogos com as equipas do topo da tabela e espera manter essa tendência.