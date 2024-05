Nacional e Santa Clara sobem à I Liga de futebol

O Santa Clara, sem jogar, e o Nacional, com um triunfo por 3-2 em Tondela, garantiram este domingo o regresso à I Liga portuguesa de futebol, na 33.ª e penúltima ronda da edição 2023/24 da II Liga.



Um golo de Carlos Daniel, aos 90+5 minutos, valeu o triunfo ao Nacional, que passou a somar 68 pontos, contra 67 da formação açoriana, de viagem, este domingo, a Mafra, e 64 do AVS, que se ficou por um empate a zero com o Leixões, em Matosinhos.



O Santa Clara volta, um ano depois, à I Liga, para cumprir a nona presença, enquanto o Nacional, após duas temporadas no segundo escalão, volta para a 21.ª participação entre os grandes.

O AVS empatou este domingo a zero em casa do Leixões e, assim, disputa com o Marítimo, que derrotou a Oliveirense, por 2-1, o terceiro lugar e o consequente acesso ao "play off" de subida. Os madeirenses estão a um ponto do AVS. Em caso de empate pontual, é a equipa de Jorge Costa que tem vantagem.

Na última jornada da II Liga, o AVS recebe o Tondela. O Marítimo joga em Viseu, com o Académico.



Além dos dois lugares de subida direta à I Liga, nesta jornada também ficou fechada a descida direta, com Belenenses e Lank Vilaverdense a regressarem à Liga 3, e o Feirense a garantir o lugar de "play off" de permanência. O Leixões, com o empate frente ao AVS, assegura manutenção direta.

