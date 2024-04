"Taça de Portugal não salva a época": Jesualdo Ferreira antevê os duelos entre FC Porto e Sporting

Será um Jamor com "duas equipas em situação distinta". Para Jesualdo Ferreira, há "honra" à mistura nos dois clássicos que restam esta época entre dragões e leões.

Em declarações a Bola Branca, o antigo técnico dos dois lados da barricada, é taxativo sobre o que significa a conquista da prova rainha e, sobretudo, sobre que o que não significa, se pender para o lado dos azuis e brancos.

"Uma Taça de Portugal não salva uma época, embora seja importante. E não salva, tendo em conta toda a agitação no FC Porto nesta época", atira o ex-técnico que foi feliz no Jamor com o FC Porto em duas ocasiões.

Mesmo com mais de um mês de distância, vão ser duas "equipas que vão chegar à final em situações diferentes": os leões com "uma mão no campeonato, falta a outra" e os dragões sem "esperança, a não ser em garantir o terceiro lugar".

"Do lado do Sporting, a motivação é grande. Do lado do FC Porto, não se trata de uma obrigação de ganhar, mas vai ser um jogo de honra", admite Jesualdo Ferreira.

Antes do encontro no Estádio Nacional, há ainda clássico no Dragão, a contar para a 31.ª jornada. "Um jogo de afirmação", segundo Jesualdo, que não esquece o que acontece na véspera no universo portista.

"O FC Porto já em fase de transição, dado que vai haver eleições no dia anterior e, provavelmente, sem grande estabilidade emocional nas estruturas, quer as que entrem, quer as que saiam", perspetiva.

Com décadas de comando de balneários, Jesualdo Ferreira aborda ainda as dúvidas em torno do futuro de Rúben Amorim, mas não tem dúvidas sobre o que vai na cabeça do técnico leonino.

"Não acredito minimamente que o Ruben Amorim esteja preocupado com isso. Está preocupado em ser campeão."