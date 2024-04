Morreu Manuel Andrade, o último resistente dos campeões pelo Belenenses

Morreu Manuel Andrade, o último campeão nacional pelo Belenenses que ainda se encontrava vivo, esta quarta-feira, aos 96 anos. A família confirmou a morte à Renascença.

O antigo avançado português, que representou o Clube de Futebol Os Belenenses na formação e, a nível sénior, entre 1945 e 1948, ajudou o clube da Cruz de Cristo a conquistar o título na temporada 1945/46. Contribuiu, então, com 19 golos em 14 jogos. Foi o melhor marcador.

Foi há 40 anos, com uma vitória em Elvas, por 2-1, que o Belenenses se sagrou campeão nacional. O golo do empate foi apontado por Manuel Andrade.

Augusto Silva tornou-se o primeiro treinador português a vencer o campeonato, tendo logo depois sido convidado para o cargo de selecionador nacional. Até aí, só treinadores húngaros (Lipo Herczka e Janos Biripelo Benfica, Mihaly Siska pelo FC Porto, Josef Szabo pelo Sporting) tinham sido campeões.

O Belenenses já reagiu à morte de Manuel Andrade. Em comunicado no site oficial, destaca o "momento difícil" e, em nome de toda a família do clube do Restelo - que então jogava no Campo das Salésias -, endereça a todos os familiares e amigos do antigo jogador "as mais sentidas condolências e um abraço de amizade".

O Belenenses é um de apenas dois clubes que quebraram a hegemonia dos três grandes no futebol português. O outro foi o Boavista, em 2000/01.