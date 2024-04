Álvaro Pacheco. “Estamos todos tristes e que sinto o peso do balneário”

O treinador do V. Guimarães, Álvaro Pacheco, elogia as três equipas que estiveram no Dragão, mas admite que “estão tristes” com a derrota que os elimina da Taça de Portugal.

A partida

"Tínhamos dito na antevisão que este seria um grande jogo e foi, com três grandes equipas. As duas equipas demonstraram muito que queriam chegar à final. Fomos felizes na primeira situação que tivemos para finalizar. O jogo estava muito bem controlado. Se formos a ver, até fomos a equipa com mais remates. O FC Porto chega ao empate numa transição. Houve aí um momento em que a equipa ficou um pouco nervosa e precipitada e o FC Porto passa para a frente. Acabamos a primeira parte numa situação em que podíamos ter feito o 2-2. Faltou-nos ter mais serenidade junto da baliza. Se tivéssemos feito o 2-2 teria intranquilizado o FC Porto e dar-nos-ia um élan muito grande.”

Sonho

“Acabou um sonho, este ano não temos a possibilidade de chegar à final da Taça de Portugal, mas temos de olhar o que ainda podemos conquistar nestes cinco jogos que faltam e fazermos história pelo clube"

Nélson Oliveira

"Disse que queríamos ganhar e estávamos atrás da eliminatória, achei que era bom dar esse sinal à equipa com um ponta-de-lança. Acho que foi bem conseguido, entrámos bem na partida e creio que criámos um fator surpresa. Tanto o Jota como o Nélson não estavam a sentir eficazes na pressão, pena foi não sermos capazes de chegarmos ao 2-2 na altura em que estivemos por cima na partida. Não vamos à final, paciência, e dar os parabéns ao FC Porto."



Equipa após eliminação

"Não vou negar que estamos todos tristes e que sinto o peso do balneário porque tínhamos o sonho e acalentávamos esta esperança de chegar à final [da Taça de Portugal] e penso que fizemos e podíamos ter lá chegado. Foram dois jogos muito equilibrados, apenas decididos por pormenores. Mas este grupo de campeões sabe que ainda faltam cinco jogos até ao final e que ainda podemos fazer história neste clube, portanto, é nisto que temos de nos agarrar e focar agora. Lamentar o facto de não termos conseguido chegar à final. Mas a vida é mesmo assim. Temos de focar no que ainda podemos conquistar."

O FC Porto derrotou o V. Guimarães, por 3-1, e carimbou o passaporte para a Taça de Portugal. Na final a 26 de maio vai defrontar o Sporting.