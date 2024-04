Nota 2 para Veríssimo. Penálti para o Sporting por assinalar e um amarelo avermelhado

O videoárbitro Bola Branca atribui Nota 2 a Fábio Veríssimo pelo trabalho no Famalicão 0-1 Sporting, jogo em atraso da 20.ª jornada da I Liga, por entender que ficou por assinalar uma grande penalidade a favor dos leões, que também deveriam ter ficado reduzidos a dez jogadores.

"Aos 24 minutos, ficou por assinalar penálti para o Sporting. Há um pisão claro, sem possibilidade de jogar a bola. As regras ditam que teria de ser pontapé de penálti", sublinha Paulo Pereira, no final do jogo, sobre um lance entre Topic e Pedro Gonçalves, na área do Famalicão.

Aos 42 minutos, o Famalicão pediu o cartão vermelho para Ousmane Diomande. Apesar de considerar que "ficou por assinalar uma falta clara", o especialista salienta que "nunca seria para o segundo amarelo".

"Se a falta fosse cartão amarelo, teríamos nove ou dez amarelos na primeira parte. Seria desajustado", salienta o antigo árbitro.

Por outro lado, Chiquinho "escapou claramente ao cartão amarelo", numa falta sobre Geny Catamo, e Ricardo Esgaio "expôs-se completamente a um cartão vermelho", aos 73 minutos, num lance em que "teve o cuidado de saltar com os cotovelos abertos" e atingiu Chiquinho.

"Continuo com muitas dúvidas acerca da cor do cartão de Ricardo Esgaio. Ao longe, parece-me que merecia mais que o amarelo", assinala.



No entender do VAR Bola Branca, apesar de não ter tido impacto direto no resultado, "Fábio Veríssimo cometeu erros importantes e devia ter tido melhor acompanhamento de Hugo Miguel no videoárbitro".