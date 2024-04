Daniel Sousa confirmado em Braga na próxima época: Salvador diz que não valia a pena pagar um milhão de euros por sete jogos

Daniel Sousa vai ser o timoneiro dos bracarenses na próxima época. O ainda técnico do Arouca assinou contrato válido por duas épocas.

O anúncio foi feito por António Salvador em conferência de imprensa. O presidente do SC Braga explica que Daniel Sousa não vem já porque o Arouca "pediu um milhão de euros" e, tendo em conta que o contrato com os 'lobos' acaba no final da época, não fazia sentido "pagar por sete jogos".

O líder dos minhotos adiantou também que partiu de Artur Jorge o desfecho da novela Botafogo e a gota de água foi uma refeição com o dono dos brasileiros.

"Tomei conhecimento, por acaso e por acidente, que o treinador foi encontrado a jantar num restaurante em Matosinhos, na segunda-feira [25 de março], onde tudo acertou com o senhor Textor", explica Salvador.

O acordo entre Sporting de Braga e Botafogo foi firmado na sexta-feira (29). Com Artur Jorge de partida e Daniel Sousa a aguardar pelo fim do contrato com o Arouca, é o treinador dos sub-23, Rui Duarte, que vai assumir o comando interino dos bracarenses.

Este sábado, curiosamente, o Braga recebe o Arouca na 28.ª jornada do campeonato. Daniel Sousa visita pela segunda vez a Pedreira, depois de ter perdido na temporada passada aos comandos do Gil Vicente, na altura longe de imaginar que seria casa futura.