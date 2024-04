Agora é oficial: Artur Jorge vai treinar o Botafogo

Depois dos rumores e das palavras do treinador depois do jogo contra o Portimonense, a confirmação por parte do SC Braga: Artur Jorge sai do clube e ruma ao Botafogo por 2 milhões de euros.

Depois de treinar a formação e a equipa B dos minhotos, Artur Jorge, de 52 anos, terá a primeira aventura no estrangeiro, e logo num clube que ainda lambe as feridas do drama vivido no último Brasileirão. O ‘fogo’ liderou o campeonato com muita distância e acabou por ser ultrapassado pelo Palmeiras de Abel Ferreira.

O clube do Rio de Janeiro, afastado da decisão do Cariocão e depois de vencer a Taça Rio contra o Boavista-RJ, recupera a aposta em treinadores portugueses, depois de ter contado com Luís Castro e Bruno Lage.

“A transferência do treinador não implica para a SC Braga SAD encargos com serviços de intermediação”, informa, em comunicado, o clube.

O novo treinador, ou pelo menos o interino, será anunciado “oportunamente”. António Salvador vai dar uma conferência de imprensa ao meio-dia desta quarta-feira.