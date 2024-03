Nota 2 para Hélder Malheiro. "Não existe qualquer falta" no segundo penálti para o Benfica

O videoárbitro Bola Branca atribui Nota 2 a Hélder Malheiro, pela prestação no Benfica 1-0 Desportivo de Chaves, da jornada 27 do campeonato.

Para Paulo Pereira, o árbitro errou ao assinalar falta de Junior Pius sobre Di María e o VAR não devia ter apontado para grande penalidade, no lance que resultou no segundo penálti falhado pelo Benfica.

"Continuo a não vislumbrar qualquer infração de Junior Pius sobre Di María que merecesse o assinalar de segunda grande penalidade. Não existe qualquer falta. Lamentar a decisão de Hélder Malheiro e a incapacidade de Luís Ferreira de reverter a situação", declara.

Quanto à repetição do penálti, "foi uma boa decisão, Carraça entrou na área e jogou a bola na recarga".

No primeiro penálti, contudo, o VAR Bola Branca concorda com a decisão: "Com o auxílio do VAR, e com o critério da arbitragem portuguesa nestes lances, só podia ser penálti e amarelo. O cartão amarelo também foi bem exibido."

Ainda assim, aponta "vários exagero" de Hélder Malheiro a nível disciplinar. Aos 44 minutos, Héctor viu amarelo por "um lance absolutamente normal" com Rafa. Aos 45, "Otamendi chegou à bola antes de Essugo e pelo contacto entre os dois é difícil dizer se alguém cometeu uma infração".

"Se sim, não era, claramente, para amarelo", remata Paulo Pereira.