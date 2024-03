Moreno: "Poucos acreditarão, mas dentro do grupo acreditamos de que é possível pontuar na Luz"

Depois da pausa para os compromissos das seleções, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves regressa à competição com uma visita ao campeão Benfica, segundo classificado, a um ponto do líder Sporting.

Na antevisão à partida, Moreno desvalorizou o facto de o adversário ter mais jogadores internacionais que o emblema flaviense, destacando a qualidade do plantel lisboeta. O Desportivo de Chaves visita o Benfica, na sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz, em encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrado por Hélder Malheiro.

Pausa prejudicou mais o Benfica do que o Chaves? "Não olho dessa forma, sinceramente, porque temos atletas de fora que não podem dar o contributo amanhã [sexta-feira]. Com esta pausa, ganhámos tempo na recuperação deles, mas ainda não [estão aptos]. É verdade que o Benfica também teve atletas nas seleções, acredito que talvez só Dí María é que não vá jogar, Otamendi acredito que possa jogar, mas o Benfica com ou sem Dí María é sempre muito forte".

Objetivo é pontuar na Luz: "Provavelmente, poucos acreditarão, pela nossa situação, pelo nosso momento, pela nossa pontuação e pela dificuldade que é, para qualquer equipa, jogar no Estádio da Luz, mas dentro do grupo de trabalho há este acreditar de que é possível e que queremos muito pontuar", vincou.



Dificuldade de visitar o Benfica: "É desta forma que preparámos o jogo, a perceber claramente que do outro lado há qualidade, é difícil jogar no Estádio da Luz, nenhuma equipa do nosso campeonato, em provas nacionais, conseguiu ganhar [lá], temos essa noção, mas amanhã [sexta-feira] é um dia em que acreditamos ser possível pontuar", defendeu.



Dário Essugo pode jogar: "A informação que tenho por parte da administração é que o Essugo pode ser opção para amanhã [sexta-feira]. Depois, há a outra parte: o Essugo teve, há dois dias, um jogo pela seleção portuguesa de sub-19, em que jogou 90 minutos. A nós, equipa técnica, compete-nos perceber se ele está ou não em condições de jogar", acrescentou.