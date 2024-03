"É preciso parar toda a dinâmica coletiva". O plano de Sérgio Vieira para travar o Sporting

O Estrela da Amadora tem de parar a dinâmica coletiva do Sporting e ser perigoso ofensivamente para poder lutar pelo triunfo na 27.ª jornada da Primeira Liga de futebol, afirmou o treinador Sérgio Vieira.



A equipa da Amadora, 13.º colocado, com 26 pontos, recebe o líder Sporting, com 65, na sexta-feira, pelas 20h30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da 27.ª ronda da Primeira Liga, que terá a arbitragem de Fábio Veríssimo.



Como travar o Sporting? “É preciso parar toda a dinâmica coletiva. Na primeira volta, não conseguimos pontuar, mas olhámos para o desempenho coletivo e tivemos muitas coisas boas. Infelizmente, por pequenos detalhes, não conseguimos ser eficazes no momento defensivo. O nosso pensamento é sempre no que podemos fazer no máximo das nossas capacidades e, se o fizermos, temos condições para lutar pelos três pontos”.

Boa exibição no jogo da primeira volta: “Sentimos que, quando temos poucas baixas, conseguimos preparar bem as partidas e discuti-las com qualquer adversário. Queremos manter a lógica de sermos uma equipa ofensivamente perigosa e capaz de deixar o Sporting em alerta e, defensivamente, ser muito coesos e rigorosos. Se vamos conseguir ou não, depende dos jogadores e da sua confiança, motivação e disciplina. Estarei sempre a apoiá-los, independentemente de acertarem ou errarem. Se errarem pouco, estaremos mais perto de vencer”, garantiu.



Sporting é a melhor equipa do campeonato? “Se o Sporting é a melhor equipa ou não, é sempre subjetivo, mas há dados que dizem isso. É uma equipa que se encontra acima de todas as outras, não só pela posição na tabela, mas também por dados estatísticos que comprovam a parte qualitativa. Conta com jogadores que saltam à vista e são falados a nível nacional e internacional”, frisou.