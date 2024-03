Vítor Murta demitiu-se, mas continua na Boavista SAD até final de abril

O presidente demissionário da SAD do Boavista, Vítor Murta, continuará em funções até abril, revelou o líder da Mesa da Assembleia Geral das panteras, da I Liga, lamentando nova ausência de listas aos órgãos sociais.

"Lamento esta desconfortável situação. Esta Mesa da Assembleia Geral vai continuar a desenvolver o que estatutariamente lhe é permitido para que, na próxima reunião, sejam eleitos os órgãos sociais da sociedade", expressou à agência Lusa Álvaro Braga Júnior.

As eleições para o mandato 2024-2026 norteavam a ordem de trabalhos da Assembleia Geral de acionistas, que voltou a sofrer novo impasse, após já ter sido anulada em 26 de dezembro de 2023 e, numa fase posterior, adiada de 05 de fevereiro para 15 de março.

Nessa fase, através de uma mensagem de correio eletrónico endereçada a Álvaro Braga Júnior, a sociedade Jogo Bonito, acionista principal da Boavista SAD, comprometeu-se a submeter uma lista aos órgãos sociais na reunião magna seguinte, que se realizou esta quarta-feira.

O grupo detido pelo investidor e empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez esteve representado no Estádio do Bessa, no Porto, mas, tal como tinha acontecido durante os últimos três meses, não apresentou quaisquer candidatos à administração da sociedade axadrezada.

Além das eleições, a Assembleia Geral de acionistas englobava na ordem de trabalhos a deliberação acerca da dispensa de prestação de caução dos membros do conselho dos órgãos de administração e fiscalização ou a discussão de outros assuntos de interesse.

O impasse eleitoral vai ser diluído até ao final de abril com a permanência de Vítor Murta, cujo pedido de renúncia à liderança da Boavista SAD já tinha sido comunicado em 26 de fevereiro - logo após a derrota dos 'axadrezados' na receção ao Sporting de Braga (0-4), para a 23.ª ronda da I Liga -, mas apenas foi formalmente apresentado em 15 de março.

A próxima Assembleia Geral ainda não está agendada, mas é apontada para inícios de maio por Álvaro Braga Júnior, que foi rendido por Vítor Murta à frente da SAD em 2020.

Esse ano assinalou a entrada para o controlo maioritário da sociedade gestora do futebol profissional do Boavista do investidor hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que teve de executar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre 49,22% do capital social da SAD através da empresa Jogo Bonito no verão de 2023, passando a deter 67,67% de ações.

Além de Vítor Murta, Pepe Roibas e Carmelo Fraile, os dois administradores espanhóis indicados por Gérard Lopez, também já apresentaram a sua demissão, sendo que o ex-futebolista senegalês Fary Faye é o único membro da SAD que não está demissionário.

O Boavista ocupa a 10.ª posição da I Liga, com 28 pontos, e vai receber o Rio Ave, 15.º colocado, com 25, no sábado, a partir das 18h00, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 27.ª ronda, sob arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.