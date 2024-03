Guimarães ganha em Chaves

O Vitória Guimarães mantém-se na perseguição ao quarto lugar da I Liga de futebol, depois de ter vencido por 2-1 no reduto do lanterna-vermelha D. Chaves, em jogo da 26.ª jornada.

Jota Silva, que na sexta-feira foi convocado pela primeira vez para a seleção nacional, inaugurou o marcador, aos 20 minutos, mas Héctor Hernández empatou para os transmontanos, aos 23, antes de Tiago Silva converter uma grande penalidade, aos 63, e consumar o terceiro triunfo seguido dos minhotos na prova.

O Vitória de Guimarães segue em quinto lugar, com 50 pontos, a apenas três do rival Sporting de Braga, quarto, enquanto o D. Chaves averbou o quarto encontro consecutivo sem vencer e mantém-se no 18.º e último posto, com 19.

Veja o resumo da partida: