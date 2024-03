Pacheco, ex-jogador de Benfica e Sporting, em "estado irreversível"

António Pacheco, antigo jogador do Benfica e do Sporting, está em "estado irreversível" após ter sido internado de urgência no Hospital de Faro, anunciou este sábado a família.

Através de uma publicação nas redes sociais, Matilde Pacheco, filha do ex-jogador, confirma o agravamento do estado de saúde do pai.

"O meu pai António Pacheco encontra-se numa situação muito grave e num estado irreversível, mas ainda vive", escreve Matilde Pacheco.

A família agradece as mensagens de apoio, mas pede tranquilidade neste momento delicado.

"Quando e se houver algum falecimento a comunicar será feito por nós", sublinha a filha de António Pacheco, antigo extremo que brilhou com as camisolas do Benfica e do Sporting.

António Pacheco sentiu-se mal no passado dia 12 de março e foi transportado de helicóptero de Portimão para o Hospital de Faro, após ser submetido a manobras de reanimação.