Médio Oriente não será para já. Taça da Liga fica em Leiria mais um ano

A "final four" da Taça da Liga de 2025 vai decorrer no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, pelo quinto ano consecutivo, anunciou a Liga de Clubes.

Na nota divulgada pelo organismo, o presidente da Liga, Pedro Proença, justificou esta decisão com o sucesso das edições anteriores realizadas em Leiria.

"A forma como a cidade recebeu e potenciou esta competição foi extraordinária, mostrando que o futebol português está bem vivo", destacou Proença em declarações à Liga TV e reproduzidas no site oficial da LPFP.

Em janeiro, antes da realização da última edição da prova, o diretor executivo da Liga, Rui Caeiro, assumiu à Renascença o desejo de levar a competição para o Médio Orienta já no próximo ano.

"A ambição dos países do Médio Oriente em ter este tipo de competições tem estado a incrementar-se de forma significativa. É objetivo aproveitar essa oportunidade que se está a gerar. Claro que entendemos a vontade de outras geografias, mas obviamente que o Médio Oriente ganha a vantagem com o foco e o investimento em espetáculos desportivos que, neste momento, é muito significativo", afirmou.

Rui Caeiro destacou ainda a importância da última "final four" como uma "ocasião tremenda para poder fazer a projeção para uma solução internacional". O Sporting de Braga venceu a prova. Bateu o Estoril Praia na final.

A decisão hoje tomada pela Liga deixou também "muito satisfeito" o presidente da Associação de Futebol de Leiria (AFL), Manuel Nunes, que formulou o desejo de a "final four" de 2025 não ser a última no Dr. Magalhães Pessoa.

Manuel Nunes referiu que a LPFP "percebeu a importância de organizar esta prova em Leiria", pois trata-se de "uma cidade que reúne as melhores condições, pela sua localização e organização", e é "amante do futebol".

As últimas quatro edições da 'final four' da Taça da Liga tiveram lugar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, sendo que a derradeira fora da cidade do Lis realizou-se na temporada 2019/20, no Estádio Municipal de Braga.