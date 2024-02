Presidente do Boavista anuncia demissão da SAD

O presidente da SAD do Boavista, Vítor Murta, anunciou esta segunda-feira à noite a demissão do cargo, após o clube sofrer uma goleada por 4 golos frente ao SC Braga.

De acordo com o Jornal de Notícias, Vítor Murta declarou após o jogo, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, que apresentou a Gerárd López, acionista maioritário, o fim de funções como presidente da SAD.

"Entendo que sou fator de destabilização, uma vez que as pessoas passam mais tempo a dirigir-se a mim, em termos pouco próprios, do que a apoiar a equipa. Ninguém gosta de vir ao estádio e ser maltratado pelos seus", declarou o dirigente, que vai entrar "apenas em gestão".

Vítor Murta, que também é presidente do clube - o mandato termina no final de 2024 -, afirmou ainda que vai reunir com a direção "para saber o que será feito". "O clube e a SAD devem andar de mãos dadas", sublinhou, explicando que ainda não tomou "uma decisão relativamente ao clube".

O Boavista venceu apenas duas vezes em 2024, contra o Vizela e contra o Estoril. O clube está no 12.º lugar, com 24 pontos.