Moreirense ganha em Faro e mantém sexto lugar

O Moreirense voltou aos triunfos na I Liga de futebol e segue confortável no sexto lugar da competição, depois de vencer por 1-0 na visita ao Farense, em jogo da 23.ª jornada.

Em Faro, Madson Monteiro marcou o único golo, aos 28 minutos, numa partida em que os algarvios jogaram reduzidos a 10 elementos desde os 36 minutos, por expulsão de Mattheus Oliveira, com cartão vermelho direto.

Após a derrota com o Sporting, na ronda anterior, o Moreirense reentrou no caminho das vitórias e segue isolado na sexta posição, com 38 pontos, enquanto o Farense averbou o quinto encontro consecutivo sem vencer no campeonato e está no nono posto, com 26.

Veja o resumo da partida: