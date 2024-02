Académica, SL Benfica, Vitória. Morreu o ex-futebolista Rui Rodrigues

O antigo futebolista Rui Rodrigues morreu na sexta-feira, aos 80 anos. Foi internacional português (12 jogos pela equipa principal de Portugal).

Nascido em Moçambique, destacou-se na Académica e em Coimbra licenciou-se em Farmácia. Fez três temporadas no SL Benfica, no estertor do Estado Novo, e prossegui carreira no Vitória SC.

"Rui Rodrigues foi um atleta distinto, elegante e de classe superior", lê-se em comunicado do SL Benfica.

“O Vitória Sport Clube expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do seu antigo jogador Rui Rodrigues aos 80 anos”, lê-se em comunicado do Vitória de Guimarães.

Também a Académica manifestou “profundo pesar” pela morte do jogador, lembrando que o defesa central esteve na final da Taça de Portugal de 1969.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lamentou “o desaparecimento de uma referência do Benfica e da seleção nacional, endereçando à família e amigos do antigo internacional português as mais sentidas condolências”.