"Homem culto, com preocupações cívicas e poeta": Santos Silva lembra Artur Jorge

O presidente da Assembleia da República destacou, esta quinta-feira, o antigo futebolista e treinador Artur Jorge como um homem culto com preocupações cívicas e lembrou a conquista da taça dos campeões europeus quando orientou o FC Porto.

Artur Jorge morreu hoje de madrugada, em Lisboa, aos 78 anos, após doença prolongada, anunciou a sua família em comunicado.

"Evoco a memória de Artur Jorge, jogador, treinador e selecionador nacional de futebol, além de homem culto, com preocupações cívicas e poeta. A ele devemos, entre outros feitos, a conquista, na célebre final de Viena, em 1987, da primeira Taça de Campeões Europeus pelo Futebol Clube do Porto", escreveu Augusto Santos Silva através da rede social X.

Nascido no Porto, Artur Jorge foi jogador de futebol dos dragões, mas cedo se mudou para a Académica, da qual seguiu para o Benfica. Jogou também no Belenenses e no clube norte-americano Rochester Lancers.

Como treinador, teve o momento alto da carreira na época de 1986/87 quando venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus pelo FC Porto. Esteve no comando técnico da seleção nacional por duas vezes.

Artur Jorge conquistou três campeonatos nacionais, uma Supertaça e uma Taça de Portugal como treinador do FC Porto, além do torneio europeu, e deu ao Paris Saint-Germain o seu segundo título de campeão de França, em 1993/94.