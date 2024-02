Artur Jorge. Eliminatória “não está fechada”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, reconhece que “vai ser difícil” dar a volta à partida contra o Qarabag para a Liga Europa, mas reafirma: a “eliminatória não está fechada”.

Missão difícil

Missão difícil para nós tendo em conta a vantagem do nosso rival. Tivemos jogo de grande exigência para a nossa liga. Estamos motivados e determinados para puder passar esta eliminatória.

Jogo da época?

Não acho que seja crucial. Temos de lutar no campeonato, passar este adversário, falta muito para fazer. Qualquer jogador do sp braga tem a consciência q todos os jogos têm como objetivo lutar para ganhar. No final faremos contas.

Jogar com alegria

Equipa precisa de jogar com alegria e expor tudo o que é capaz. São capazes de fazer mais e melhor. Precisamos de cabeça limpa. Foram estes jogadores que disseram, ainda em Braga, que “esta eliminatória não está fechada”.

O Qarabag – Sp. Braga está marcado para as 17h45 desta quinta-feira. Na primeira mão, os arsenalistas perderam 4-2.