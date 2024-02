Treinador da equipa feminina do Sporting de Braga demite-se

Tomás Tengarrinha demitiu-se do cargo de treinador da equipa feminina do Sporting de Braga, ao que a Renascença apurou.

O técnico, de 32 anos, sai do Braga ao fim de 16 jogos, em que somou oito vitórias. Deixa a equipa na terceira posição do campeonato, a nove pontos do líder, o Benfica, e a dois do Sporting, segundo, numa época em que os dois primeiros se apuram para a Liga dos Campeões. No último jogo, as minhotas venceram no terreno do Clube de Albergaria, por 3-2.

Além disso, o Braga caiu nas meias-finais da Supertaça, para o Benfica, ainda em setembro, e foi eliminado pelo Valadares Gaia nos quartos de final da Taça da Liga. Por outro lado, as guerreiras vão disputar as meias-finais da Taça de Portugal, em março e abril, frente ao Racing Power.

Tengarrinha chegou esta época ao Braga, proveniente do Damaiense, onde esteve duas temporadas. Antes, tinha passado, como treinador principal, por Amora e Torreense, entre 2020/21 e 2021/22.