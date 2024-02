Adjunto do Moreirense. Entrada em falso "tirou confiança"

O golo do Sporting logo aos três minutos deitou por terra o plano de jogo do Moreirense, assume Tiago Aguiar, adjunto de Rui Borges.

Em declarações à Sport TV, o técnico revela que a equipa do Moreirense já sabia "os primeiros 20 minutos seriam decisivos":

"Entrámos a perder, à imagem do que tinha acontecido no Dragão e em Braga, e isso tirou-nos confiança. A nossa primeira parte ficou aquém, com muito mérito do Sporting. Perdemos muitos duelos, devíamos ter sido mais agressivos, fomos muito mais reativos que proativos e sofremos dois golos num curto espaço de tempo, o que nos tirou do jogo."

"Segunda parte muito competente nossa, apesar de não termos sido tão incisivos e agressivos no último terço", acrescenta Tiago Aguiar, para quem um golo "podia ter relançado o jogo" em Moreira de Cónegos.