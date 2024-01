Bayern empresta médio ao Portimonense

O médio japonês Taichi Fukui é reforço do Portimonense por empréstimo do Bayern Munique até 2025.

A equipa algarvia fica com opção de compra de valor não divulgado, confirmou o clube da I Liga.

“Já acompanhávamos este jogador desde a época passada. Infelizmente, não conseguimos concretizar o negócio e hoje estamos a fazer a apresentação de um reforço que nós já queríamos”, refere Rodiney Sampaio, presidente da Portimonense SAD.

Fukui tem 19 anos e contrato com o campeão alemão até 2026.

O médio japonês é o sexto reforço de janeiro do Portimonense, depois do central Thiago Dombroski, do médio Stève Mvoué e dos avançados Rodrigo Martins, Tamble Monteiro e Hildeberto Pereira.