Vasco Seabra quer Estoril a "desfrutar" frente ao Benfica

O treinador do Estoril Praia prometeu esta terça-feira que o emblema da Linha de Cascais irá “desfrutar” da oportunidade de disputar com o Benfica a meia final da Taça da Liga e lutar pela vitória.

Vasco Seabra propôs uma equipa “a dar o seu melhor” para discutir o acesso à final da competição perante um adversário ao qual atribui “responsabilidade total”, adjacente ao seu favoritismo e porque “já venceu o troféu várias vezes e é uma equipa muito competente”.

“Queremos também desfrutar do jogo, que é também uma ‘final four’, e ao mesmo tempo competir com essa missão”, fez saber o treinador, na antevisão à partida marcada para as 19:45 de quarta-feira, em Leiria.

Sobre Nemanja Jovic, reforço de inverno que foi oficializado na véspera, o técnico do conjunto que atualmente ocupa o 15.º lugar da I Liga, com 17 pontos, revelou que “ainda não está preparado para o nosso contexto”, visto que “está ainda a adaptar-se” numa fase inicial de chegada ao futebol português.



O registo defensivo do Estoril Praia, que sofreu 14 golos nos últimos cinco jogos disputados, foi também comentado pelo técnico, que espera melhorar, mas apontou para a importância de manter a mesma serenidade que o grupo apresentava quando os resultados corriam de feição.

“Muito mais do que os resultados, se nos cingirmos ao que são comportamentos, tarefas, capacidade para fazermos as coisas, talento individual e coletivo que temos no plantel e na equipa, mantemo-nos equilibrados. Quando nós falávamos que estávamos num momento extraordinário, dizíamos que estávamos no nosso momento, agora também continuamos no nosso momento: temos de crescer, evoluir e aumentar os nossos índices ao nível defensivo”, sentenciou o treinador, focado.

O Estoril Praia disputará pela primeira vez a Final Four da Taça da Liga, defrontando o Benfica, emblema que por mais vezes conquistou a competição (sete vezes), pelas 19h45 de quarta-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.