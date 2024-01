Moreirense perde com Casa Pia e falha aproximação ao "top-5"

O Moreirense falhou com estrondo a aproximação ao "top-5" do campeonato, esta segunda-feira, ao perder, por 4-1, na receção ao Casa Pia, no encontro de encerramento da 16.ª jornada.

Os cónegos até foram os primeiros a sorrir, em Moreira de Cónegos, com um golo de Matheus Aiás, aos 14 minutos. No entanto, o Casa Pia deu a volta ainda na primeira parte, por intermédio de Soma, que empatou aos 18 minutos, Felippe, que marcou aos 26, e João Nunes, aos 39.

Na segunda parte, Felippe bisou e deu contornos de goleada ao resultado, que afasta o Moreirense dos cinco primeiros lugares da I Liga.

A equipa de Rui Borges, sexta classificada, continua com 26 pontos, menos quatro que o Vitória de Guimarães, quinto, que nesta jornada empatou, fora, com o Sporting de Braga - podia ter ficado a somente um.

O Casa Pia chega aos 19 pontos e sobe ao oitavo lugar, a dois do Farense, sétimo colocado, e a sete do Moreirense. Tem quatro pontos de vantagem sobre o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água.