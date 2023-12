O Estoril goleia o D. Chaves, por 4-0, em partida da jornada 13 da liga portuguesa.

Os golos dos canarinhos foram apontados por Rodrigo Gomes (2), Alexandro Marquês e Heriberto Tavares.

Com este triunfo, a equipa de Vasco Seabra continua em recuperação na tabela e tem agora pontos.

Já o Chaves continua em crise de resultados e está no grupo dos últimos classificados com 10 pontos, juntamente com Vizela e Arouca.

Veja o resumo da partida: