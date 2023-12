Farense conseguiu segurar o empate na Luz com crença e "mérito"

José Mota considera que o Farense mereceu o empate no terreno do Benfica, esta sexta-feira.

Em declarações à BTV, no final da partida, o treinador dos algarvios destaca que "é muito difícil" fazer o que conseguiram na Luz:

"Os jogadores têm de perceber a estratégia e, acima de tudo, têm de acreditar. Sabemos o quão difícil é jogar aqui com o Benfica, sabíamos que o empate da última jornada ia influenciar. Tentámos bloquear o momento ofensivo do Benfica, mas nem sempre é fácil, eles têm excelentes executantes. Passámos algumas dificuldades, mas também sabíamos que íamos ter os nossos momentos, iríamos ter posse, criar oportunidades. E criámos. Conseguimos em transição várias vezes chegar perto da área do Benfica. A nossa estratégia estava a surtir efeito."

"Na segunda parte, entrámos bem melhor, aquele fator do que é o Benfica passou um pouco, os jogadores acreditaram. Marcámos um golo que nos deu tranquilidade e alento. Depois, o Benfica tem banco, tem jogadores que podem jogar de uma maneira ou de outra, e o futebol direto do Benfica, com muitos cruzamentos, acabou por dificultar a tarefa, mas nós fomos aguerridos, determinados e ambiciosos e conseguimos segurar o ponto, com mérito, porque os jogadores fizeram tudo", acrescenta.

"Fazemos os adeptos acreditar"

Mota enaltece, ainda, que o Farense marcou golos em todos os jogos com os grandes.

"A equipa tem de acreditar cada vez mais que é possível fazer estes jogos, os jogadores têm de acreditar que daqui a uns jogos podem estar no Benfica ou num clube desse nível. Tenho aqui jogadores talentosos que podem chegar aos mais altos palcos do futebol português se continuarem a trabalhar", assinala.

O treinador garante que todos no Farense continuam "com os pés assentes no chão", embora também destaque a forte presença de adeptos no Estádio da Luz: "Fazemos os adeptos acreditar."