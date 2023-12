João Alves. Sporting “é favorito”, mas “será jogo 50/50”

O ex-médio João Alves, que jogou em Vitória e Sporting, considera que a partida entre as duas equipas para o campeonato vai ser um jogo de 50/50.

“Vai ser um jogo 50/50, apesar de o Sporting ir à frente do campeonato e ser a equipa favorita”, refere.

Em declarações a Bola Branca, João Alves reforça: “Jogar no Afonso Henriques é sempre complicado para as equipas que vêm jogar contra o Vitória de Guimarães, mas o Sporting sabe que tem que vencer se quer manter o primeiro lugar do campeonato. Sabe também que vai defrontar um Vitória Guimarães a fazer um excelente campeonato e a jogar bom futebol”.

Em destaque nos leões tem estado o sueco Gyokeres. “Trata-se de um excelente jogador, que tem golo. Está a fazer um excelente campeonato, foi uma grande contratação do Sporting”.

“O Vitória Guimarães sabe que [Gyokeres] vai ser uma peça que tem que eliminar, ser bem marcado”, acrescentou.

A partida entre Vitória e Sporting está marcada para as 18h00 deste sábado. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.