Nota 3 para Cláudio Pereira. "Não há falta no golo de Gyokeres"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 à arbitragem de Cláudio Pereira no jogo entre o Sporting e o Gil Vicente.

O lance decisivo da partida é o segundo golo do Sporting, de Gyokeres. O VAR chamou Cláudio Pereira por uma possível falta do sueco na jogada, mas o árbitro manteve a decisão. Paulo Pereira concorda.

"Na minha opinião, não há falta. Gyokeres contacta com as costas de Zé Carlos, mas não é suficiente para a queda do defesa do Gil. As imagens são felizes para perceber: não há extensão de braços. Há contacto, mas não empurra. VAR não tem essa opinião, chamou o Cláudio Pereira, mas para mim não há infração. Golo é bem validado, na minha opinião", diz.



Ainda assim, há alguns dedos apontados à arbitragem: "Dois amarelos exagerados: Rúben Fernandes e Coates. Não havia necessidade. Coates nem toca em Touré. Teve algumas dificuldades em gerir emoções durante o jogo"

"Boa decisão no segundo golo, alguma irregularidade e muitos gestos de Cláudio Pereira quando não considera que há falta, não precisa de esbracejar. Nota 3", conclui.