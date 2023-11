Ricardo Horta: "Empate ajusta-se, mas acho que poderíamos ter vencido"

Ricardo Horta acredita que o empate "ajusta-se", mas havia a possibilidade de vencer o Union Berlim, apesar de ter jogado desde os 30 minutos reduzido a 10 unidades após a expulsão de Niakaté.

Em declarações à "Eleven Sports", o capitão de equipa analisa a partida: "Era um jogo que queríamos muito vencer. Com a vitória do Real, ainda podemos tentar passar. Era importantíssimo os três pontos, entrámos bem no jogo. A expulsão muda o jogo, mas acho que foi uma grande segunda parte. Empate ajusta-se, mas acho que poderíamos ter vencido".

O internacional português "sabe a dificuldade" da tarefa para seguir em frente - vencer por dois golos em Nápoles -, mas acredita que é possível.

"Vamos à procura dessa vitória enquanto ainda for matematicamente possivel. Sabemos a dificuldade do jogo, mas é realçar o trabalho de toda a equipa, acho que foi um grande jogo", termina.

Álvaro Djaló foi o herói do Braga ao marcar o golo. O espanhol está "feliz por voltar a contribuir", mas acredita que "poderia ter feito melhor em algumas ocasiões".

O avançado, figura da equipa esta temporada, acredita que "é possível seguir em frente".

"Se continuarmos a trabalhar assim, não vejo problema de sair de lá com a vitória por dois e passar aos oitavos de final", termina.

As contas do Sporting de Braga

Braga vai para a última jornada com tudo em aberto. Tanto pode ficar em segundo e seguir para os oitavos de final, como ficar em terceiro e cair para a Liga Europa, ou até terminar no último posto e ser eliminado das provas europeias.

A boa notícia é que o Braga só depende de si. Perdeu com o Nápoles por 2-1 em casa na primeira jornada, o que significa que uma vitoria por mais do que um golo (2-0, 3-1, 4-2) dá o apuramento para os oitavos de final.

Um empate em Nápoles apura o Braga para a Liga Europa, independentemente do resultado do Union, uma vez que tem vantagem no confronto direto para a equipa alemã. Derrota confirma o terceiro lugar se o Union não vencer o Real Madrid.