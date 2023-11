Artur Jorge: "Ganharíamos este jogo se não fosse a expulsão"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, acredita que a equipa teria vencido o Union Berlim se não fosse a expulsão de Niakaté na primeira parte.

Ainda assim, em declarações à Eleven Sports, o técnico dos minhotos elogia muito a equipa pela forma como ainda conseguiu o empate e criou várias oportunidades para vencer.

"Foi uma hora com menos um. Como treinador, saio daqui de coração cheio pelo que os jogadores Fizeram. Foi mais um grande jogo, dignificaram o nome do clube na Champions. Ganharíamos este jogo se não fosse a expulsão. Fomos dominadores até esse momento, houve período de adaptação e eles marcaram", disse, antes de continuar.

"Com menos um homem tivemos uma equipa dominadora em muitos momentos, a encostar o Union e a causar grande desconforto. Fica a sensação que era possível vencer. Dado o contexto, é um ponto somado e realço a entrega e grande exibição do Braga e dos seus jogadores", explica.

O Braga vai ter a "final" que Artur Jorge desejava na última jornada. Um triunfo por dois golos em Nápoles apura os minhotos para os oitavos de final, mas há também a possibilidade de terminar na última posição. O treinador acredita que é possível seguir em frente.

"Acredito que é possível. Está tudo em aberto. Pode ser o tudo ou nada. Mérito nosso por conseguir que exista possibilidade. É extremamente difícil, é o Nápoles. Mas há uma sensação e sentimento de grande satisfação", termina.

As contas do Sporting de Braga

Braga vai para a última jornada com tudo em aberto. Tanto pode ficar em segundo e seguir para os oitavos de final, como ficar em terceiro e cair para a Liga Europa, ou até terminar no último posto e ser eliminado das provas europeias.

A boa notícia é que o Braga só depende de si. Perdeu com o Nápoles por 2-1 em casa na primeira jornada, o que significa que uma vitoria por mais do que um golo (2-0, 3-1, 4-2) dá o apuramento para os oitavos de final.

Um empate em Nápoles apura o Braga para a Liga Europa, independentemente do resultado do Union, uma vez que tem vantagem no confronto direto para a equipa alemã. Derrota confirma o terceiro lugar se o Union não vencer o Real Madrid.