"Braga estará motivadíssimo" frente ao Union Berlim

O Sporting de Braga vai defrontar o Union Berlim "motivadíssimo" pelos últimos resultados.

Os minhotos recebem a equipa alemã e sabem que, em caso de vitória, confirmam já o apuramento para a Liga Europa e continuam na corrida pelos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Bola Branca convocou o antigo atacante dos "guerreiros", João Tomás, para lançar a partida com os alemães.

Na opinião do ex-jogador, a equipa de Artur Jorge "chega a este desafio claramente motivada. Vem de dois bons resultados internos. É certo que perdeu os dois jogos com o Real Madrid, para a Liga dos Campeões, mas isso não belisca em nada a capacidade de disputar a permanência" na Champions.

Questionado se uma entrada forte no jogo pode decidir a partida, João Tomás acredita que "essa é uma característica clara. Quem quer ganhar tem de entrar personalizado e isso faz parte do ADN do Sporting de Braga", acredita João Tomás.

O Sporting de Braga está no terceiro lugar do grupo C, com 3 pontos. O grupo é liderado pelo Real Madrid, já apurado com 12 pontos somados, seguido do Nápoles, com 7 pontos. O Union Berlim é último com um ponto.\