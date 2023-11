Andris Treimanis apita o Benfica-Inter, Clément Turpin no Braga-Union

O letão Andris Treimanis arbitra o jogo entre Benfica e Inter Milão, enquanto o francês Clément Turpin estará no Sporting de Braga-Union de Berlin, ambos a realizar na quarta-feira e da Liga dos Campeões de futebol.

No Estádio da Luz, Treimanis, de 38 anos e árbitro internacional desde 2011, terá como assistentes os compatriotas Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs, enquanto o videoárbitro terá o croata Ivan Bebek, coadjuvado pelo alemão Bastian Dankert.

O Benfica parte para esta quinta e penúltima jornada do Grupo D já sem hipóteses de apuramento para a ronda seguinte da Champions e quando tem zero pontos, restando-lhe a luta pelo terceiro lugar, de acesso ao play-off para a fase a eliminar da Liga Europa.

O Grupo D é liderado pelos já apurados Real Sociedad e Inter Milão, ambos com 10 pontos, seguidos dos austríacos do Salzburgo, com três, e do Benfica, sem qualquer pontos nos quatro jogos que disputou.

Em Braga, os "arsenalistas" ainda têm possibilidades de sonhar com os 'oitavos' da 'Champions', embora nesta ronda possam tanto ficar eliminados, como conseguirem já um lugar nos play-offs de acesso aos "oitavos", mas da Liga Europa.

Para garantir o objetivo mínimo, a manutenção nas provas europeias, os 'arsenalistas' têm de repetir o que conseguiram na Alemanha, onde venceram por 3-2, graças a um tento do suplente Castro já nos descontos, depois de terem estado a perder por 2-0.

No jogo de quarta-feira na Pedreira, o árbitro Clément Turpin, de 41 anos e internacional desde 2010, terá como assistentes Nicolas Danos e Erwan Finjean, Willy Delajod será o videoárbitro, com o apoio do inglês Stuart Attwell.

No grupo C, a liderança pertence ao já apurado Real Madrid, com 12 pontos, seguido de Nápoles, com sete, Sporting de Braga, com três, e Union Berlin, com um.

Para os jogos de quarta-feira, a UEFA indicou também hoje uma equipa de arbitragem portuguesa para o jogo de quarta-feira entre Arsenal e Lens, em Londres.

Artur Soares Dias será o árbitro, com os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, Tiago Martins como videoárbitro, Hugo Miguel como assistente do VAR e Miguel Nogueira na qualidade de quarto árbitro.