Conheça os árbitros da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal

Hélder Carvalho, Manuel Oliveira e Bruno Costa são os árbitros nomeados para os jogos de FC Porto, Benfica e Sporting, respetivamente, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os dragões, detentores do troféu, recebem, na sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão, o Montalegre, do Campeonato de Portugal.

Os encarnados terão pela frente o Famalicão, no sábado, também às 20h45, no Estádio da Luz.

Os leões entram em campo no domingo, às 18h00, no Estádio de Alvalade, diante do Dumiense, do Campeonato de Portugal.

Não há videoárbitro nesta fase precoce da Taça, mas há relato em direto e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.

Nomeações: