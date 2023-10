Programa “Regressar”. Sindicatos acusam governo de falta de diálogo

Sindicato dos Jogadores e Associação Nacional de Treinadores de futebol acusam o governo de falta de “diálogo com os protagonistas” sobre o corte nos benefícios fiscais do programa “Regressar”, que permitiu a atletas como Di Maria, Pepe, Bruma ou João Moutinho voltar ao futebol português.

Os futuros beneficiários do programa, destinado a profissionais a trabalhar há cinco anos no estrangeiro, ficarão sujeitos a um teto máximo anual de 250 mil euros, quando até agora a tributação incidia sobre metade dos rendimentos auferidos em Portugal, independentemente do valor.

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, lamenta que o tema não tenha sido discutido com os principais afetados pela alteração.

“Há legislação a ser feita todos os dias sem os atores perceberem para que efeito e com que consequências, nem fazendo uma avaliação. Eu sou um protagonista do desporto, integro o Conselho Nacional do Desporto, e esta questão não foi lá abordada e devia ser”, acusa, em declarações a Bola Branca.

Apesar de apontar o dedo ao governo, Evangelista responsabiliza também os próprios responsáveis do desporto nacional.

“Infelizmente no desporto há pouca gente com pensamento critico e por isso o governo está à vontade para legislar, porque daí não vêm consequências, ninguém se insurge”, afirma.

Também José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, revela não ter tido “conhecimento absolutamente nenhum da alteração da lei” e lamenta a falta de “delicadeza” do governo para com os profissionais afetados.

“Não diria respeito, mas diria que, por delicadeza, as entidades deveriam ter consultado as associações que têm trabalhadores a trabalhar no estrangeiro. Há muitos jogadores e muitos treinadores nesta situação, não se pode menosprezar este leque grande de profissionais que trabalham no estrangeiro”, afirma, em entrevista à Renascença.