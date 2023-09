PSP apela ao "fair-play" em Benfica-Porto de "risco elevado"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) atribui risco elevado ao clássico de sexta-feira entre Benfica e FC Porto, da sétima jornada da I Liga, e reforça o apelo ao "fair-play" entre os adeptos das duas equipas.

"É um jogo de risco elevado. Está prevista uma lotação de cerca de 64.000 pessoas, num dia útil, em que muita gente está a sair do trabalho, prevendo-se uma afluência muito em cima da hora do jogo", afirma, esta quinta-feira, o intendente Figueira de Chaves, em conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP

Reforçando que o risco elevado é o maior previsto e que é decidido pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), Figueira de Castro apela para um espírito de "fair-play" entre os adeptos, contribuindo assim para a valorização do espetáculo.

O intendente da PSP garante ainda que o efetivo a deslocar para o jogo "é o adequado", num dia em que serão movimentados para o local a Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Prevenção e Ação Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia, do Grupo de Intervenção e Cinotécnico.

Em relação à possibilidade de estarem a ser vendidos bilhetes muito acima do valor real, Figueira de Castro refere que a bilhética está a ser monitorizada, apelando aos adeptos que adquiram os respetivos ingressos nos sítios oficiais.

A PSP pede, por fim, que os adeptos que possam se desloquem o mais cedo possível para o estádio, cujas portas estão previstas abrir às 18h15, duas horas antes do início do clássico, e que se desloquem preferencialmente através dos transportes públicos.

O Benfica-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.