Artur Soares Dias deverá ser o árbitro do clássico Benfica-Porto

Artur Soares Dias afigura-se como o principal candidato a ser nomeado para arbitrar o primeiro clássico do campeonato entre Benfica e FC Porto, na próxima sexta-feira.

Paulo Pereira, antigo árbitro e comentador da Renascença, acredita que o Conselho de Arbitragem "não vai arriscar e fazer alguma experiência com um novo valor que pudesse merecer a confiança".

"Já tivemos algumas polémicas esta época na arbitragem, algumas bem recentes e outras que já envolveram o FC Porto e, por isso, não me parece que o Conselho de Arbitragem vá arriscar", prevê.

Nesse sentido, o especialista em arbitragem reduz as opções ao "trio do costume": Soares Dias, João Pinheiro e Nuno Almeida.

"João Pinheiro estará fora do baralho, já apitou as duas equipas e esteve no Estrela-Porto recentemente. Há Nuno Almeida, que já apitou o Benfica, mas foi no início de setembro. A minha aposta recai sobre Artur Soares Dias. Só fez um jogo do campeonato e foi na última jornada. Afigura-se como a nomeação que vai acontecer para este jogo. Dá todas as garantias e tem reconhecido méritos para apitar o jogo", afirma.



Soares Dias, de 44 anos, estreou-se na I Liga esta época no Sporting de Braga-Boavista, jogo em que recebeu várias críticas pela expulsão a Seba Pérez. Os axadrezados garantem que o jogador foi expulso por afirmar que "na Liga dos Campeões não mostraria amarelo".

Antes, o árbitro esteve num dérbi AEK-Olympiacos, do campeonato grego.

Artur Soares Dias já apitou 25 clássicos da carreira, mais do que qualquer outro árbitro no futebol português. Subiu à primeira categoria em 2004 e é internacional desde 2010.