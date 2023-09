Luís Freire: "Lesão tirou-nos foco, mas 2-1 teria aberto o jogo"

Luís Freire admite que a lesão de Jota, no aquecimento, afetou a entrada em jogo do Rio Ave frente ao Sporting, contudo, também acredita que, se tivesse conseguido reduzir, a sua equipa teria discutido o resultado.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador dos vila-condenses refere que tinha "um plano de jogo muito agressivo", mas a equipa não conseguiu pôr em efeito: "Tivemos algumas contrariedades."

"A lesão do Jota no aquecimento mexeu com a entrada em campo, tirou-nos o foco. O Sporting entrou muito melhor que nós, nós muito apáticos, sem pressionar, a chegar sempre atrasados. Tínhamos de desafiar o Sporting de outra maneira, eles marcaram dois golos e podiam ter feito três ou quatro. Fomos ganhando ascendente e acabámos a primeira parte já com mais bola. Ao intervalo, falámos com os jogadores. Queríamos dar outra imagem e queríamos dar mais de nós. Os meus jogadores entraram de outra maneira na segunda parte, pressionámos muito alto, começámos a ter bola. O 2-1 teria aberto o jogo", vinca.

Freire considera que o Rio Ave "podia ter semeado mais a dúvida" com o 2-1, golo anulado logo a abrir a segunda parte a Costinha.

"O 2-1 não aparece, mas a reação dos jogadores foi ir à procura. Fizemos uma segunda parte de nível muito elevado e se fizéssemos o 2-1 o jogo abria. É mérito dos jogadores. Não desmoralizaram, deram uma resposta muito forte. Temos de jogar sem medo, seja contra quem for", diz.