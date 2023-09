Luís Freire. “Sporting mais forte do que no ano passado”

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, considera que “o Sporting está mais consistente, com uma dinâmica boa, com e sem bola”.

“Está num momento bom e há muita competência da equipa do Rúben Amorim, da equipa técnica e dos jogadores. É reconhecer isso e lutar contra isso. Os nossos jogadores têm qualidade, têm mostrado essa qualidade. Temos conseguido ser competitivos, temos de tentar ao máximo transcender-nos para conseguir pontos. Temos de lutar e ser eficazes", refere o técnico vilacondense.

Questionado sobre o avançado sueco Gyokeres, Luís Freire desvaloriza a individualidade, preferindo realçar que os leões valem “como um todo”.

“Se têm um avançado bom também temos jogadores bons. É uma equipa que vale pelo todo, competente. É um Sporting mais forte do que no ano passado. Temos de nos transcender, temos sido muito competitivos, ofensivamente temos conseguido criar oportunidades. Temos de nos elevar a outro patamar. O Sporting está a lutar por títulos e por outros objetivos. Anular os pontos fortes do Sporting, anular aquilo em que o Sporting é mais forte, não é fácil, o Sporting tem muita qualidade”.

Como vai o Rio Ave tentar contrapor o jogo dos leões? “O Sporting tem uma equipa muito completa. Da nossa parte temos uma forma de jogar bem identificada, semelhante, mas o Sporting tem tido a capacidade de desmontar equipas em 5-4-1 a defender, 3-4-3 a atacar. O Sporting tem arranjado soluções para desmontar essas equipas. Temos de ser muito competentes no que vamos fazer. O Sporting está extremamente competente a fazer isso. Temos de defender bem e ferir nos nossos momentos."

O Sporting – Rio Ave está marcado para esta segunda-feira, a partir das 20h15.