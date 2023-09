Braga derrota líder Boavista

O Sp. Braga venceu por 4-1 o Boavista, que sofreu a primeira derrota na I Liga, e se atrasou na perseguição ao líder FC Porto.

Os bracarenses, que ainda não tinham vitórias em casa, golearam com um bis de Ricardo Horta (19 e 58 minutos) e tentos de Banza (37) e Al Musrati (54, de penálti).

O único golo axadrezado foi de Tiago Morais, aos 26 minutos, pouco antes da expulsão do capitão Seba Pérez, ao minuto 31.

Líder do campeonato à entrada da sexta jornada, o Boavista mantém-se com 13 pontos, a três do líder FC Porto e a dois do Benfica, que é segundo, enquanto o Sp. Braga sobe ao sexto lugar, com 10.

Veja o resumo da partida: