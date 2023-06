Grimaldo completa a defesa do melhor 11 da época

Álex Grimaldo, do Benfica, foi eleito o melhor lateral-esquerdo da temporada pela Liga de Clubes.

Numa votação feita pelos treinadores e capitães de equipa, o espanhol, que já assinou pelo Bayer Leverkusen e está de saída do campeonato português, completa a defesa.

Grimaldo junta-se a Diogo Costa, António Silva, Pepe e Otamendi.

O espanhol foi o jogador de campo mais utilizado pelo técnico Roger Schmidt, com 3158 minutos, tornando-se um dos impulsionadores na conquista do 38.º título. Apontou 5 golos e 10 assistências em 33 jogos no campeonato.