Aves tenta contratação de Braíma Sambú

O Aves SAD está a tentar a contratação de Braíma Sambú, sabe a Renascença.

O médio de 22 anos foi figura no plantel da B SAD, que desceu à Liga 3. Segundo as informações apuradas, Sambú agrada a Jorge Costa, o novo treinador do Aves SAD - que se juntou ao Vilafranquense neste verão -, e já haverá uma proposta apresentada.

Sambú foi formado no Belenenses e joga na equipa principal da B SAD desde 2021/22. Esta temporada, apontou dois golos e duas assistências em 42 jogos disputados.