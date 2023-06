Cajuda é o novo presidente do Olhanense. "Estamos em coma, mas não vamos falecer"

Fora do ativo desde 2020, Cajuda regressa ao Olhanense na altura mais difícil do clube, após ter caído aos campeonatos distritais pela primeira vez na sua história.

Natural de Olhão, o treinador foi formado no clube enquanto jogador e orientou a equipa em duas passagens diferentes. Primeiro, entre 1985 e 1987, no início da carreira, e regressou recentemente, em 2012/13, na última temporada do clube na I Liga.

Manuel Cajuda, de 71 anos, é o novo presidente do Olhanense, depois de ter sido o único a apresentar-se às eleições do clube.

Cajuda sentiu apoio da cidade para tentar ajudar a reerguer o clube: "Nunca pensei voltar nesta situação. Nos últimos dez anos, o Olhanense foi por aí abaixo e chegou a esta situação muito difícil. Mas vi à volta do meu nome um apoio da cidade e das pessoas".

O Sporting Clube Olhanense, que esteve na I Liga pela última vez em 2014, desceu aos distritais em março pela primeira vez na sua história.

Em abril, uma Assembleia Geral deve pronunciar-se sobre futuro do Olhanense, nomeadamente quanto à hipótese de se avançar com uma equipa de futebol independente da SAD, tal como desejava o antigo presidente, Isidoro Sousa.

Do palmarés do Olhanense contam-se, por exemplo, um Campeonato de Portugal em 1924 ou uma presença na final da Taça, assim como um total de 20 participações no escalão principal do futebol português.