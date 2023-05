João Pinheiro é o árbitro da final da Taça de Portugal

João Pinheiro é o árbitro nomeado para a final da Taça de Portugal. O melhor português da temporada passada foi escolhido pelo Conselho de Arbitragem para o jogo entre FC Porto e Braga, no domingo, e terá o apoio do VAR Nuno Almeida.

O algarvio, em fim de carreira, como árbitro principal - o seu último jogo foi o Trofense-Mafra, da última jornada da II Liga - estará na Cidade do Futebol, na assistência a João Pinheiro.

Em campo, os assistentes serão Bruno Jesus e Luciano Maia, Manuel Oliveira está nomeado para 4.º árbitro. No VAR, Nuno Almeida terá apoio de Hélder Malheiro e André Campos.

João Pinheiro descansou na última jornada do campeonato, depois de ter apitado o clássico entre Sporting e Benfica. Esta época já apitou o FC Porto em cinco ocasiões, curiosamente uma delas na Pedreira, frente ao Braga. Esteve já em três jogos do Braga.

A final da Taça de Portugal joga-se no domingo, às 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras. Jogo com transmissão e acompanhamento integral na Renascença e em rr.sapo.pt.