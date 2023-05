Ricardo Soares mantém tabu sobre continuidade no Estoril

O treinador do Estoril Praia, Ricardo Soares, mantém a dúvida sobre a sua continuidade no clube, ao afirmar que não gosta de "fechar as coisas". "Quando falo que não gosto de fechar as coisas é baseado nisto: no futebol tudo muda de um momento para o outro e eu como treinador quero ser congruente, não posso estar a dizer uma coisa e depois acontecer outra e ser mal-interpretado pela opinião pública, porque não é esse o sentido. Nós temos responsabilidades e temos de as assumir nesse sentido, tenho contrato com o clube e estou muito feliz cá", assinala o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Marítimo. Quase duas semanas após terem garantido a continuidade na I Liga portuguesa de futebol pela segunda época consecutiva, Ricardo Soares e o Estoril Praia pretendem, com uma vitória na 34.ª e última jornada, terminar a presente edição do campeonato na melhor posição possível. No melhor cenário possível, os canarinhos poderão terminar o campeonato no 13.º lugar, necessitando derrotar o Marítimo e que as duas equipas que partilham o lugar desejado, o Gil Vicente e o Portimonense, não vençam o Casa Pia e o Arouca, respetivamente, para ultrapassar ou pelo menos alcançar esses adversários na tabela classificativa. "Posso falar por mim e pela minha equipa: para nós, é muito motivante fazer jogos, trabalhamos diariamente com essa responsabilidade, temo-la e temos de aplicá-la a entrar para todos os jogos e sermos rigorosos, profissionais até ao último segundo querendo fazer as coisas bem. Portanto, estamos altamente motivados para ir a jogo, para nós é sempre uma grande oportunidade para demonstrarmos a nossa competência", afiança Ricardo Soares.

A atravessar um bom momento, com dois jogos consecutivos sem perder, o Estoril Praia procura melhorar o seu registo na segunda volta, na qual poderá completar um total de 13 pontos e juntá-los aos 22 que já trazia do final da primeira volta, na qual se encontrava no sétimo lugar e próximo dos lugares de acesso às competições europeias. "Não penso nas alterações que o adversário possa fazer, é realmente um jogo com alguma especificidade, fruto dessa situação [o Marítimo irá disputar a primeira mão do play-off pela manutenção na I Liga frente ao Estrela da Amadora no dia 3, sábado] o Marítimo provavelmente estará a pensar no play-off, mas a única coisa que sei é que tem um conjunto de jogadores de grande qualidade, é uma equipa boa que na minha opinião teve alguma infelicidade em alguns momentos", avalia. O defesa Bernardo Vital será o único ausente, pois irá cumprir castigo, e relativamente às escolhas a tomar o técnico sublinha que conhece "os jogadores na sua totalidade", pelo que não encontra necessidade de observar ou avaliar qualquer dos seus elementos nesta partida pensando, eventualmente, no futuro.